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Новости

Новости

27 апреля, 17:00

Город

"Мой район. Новости": в больнице имени Буянова открылся новый флагманский центр

"Мой район. Новости": в больнице имени Буянова открылся новый флагманский центр

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В районе Царицыно на базе городской клинической больницы имени Буянова открылся новый флагманский центр экстренной помощи. В одном здании собрали все для диагностики, интенсивной терапии и проведения сложнейших операций.

Новый корпус оснащен передовыми технологиями, включая гибридные операционные и собственную вертолетную площадку для доставки пациентов. Ожидается, что в новом центре ежедневно смогут принимать до 200 пациентов.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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