27 апреля, 17:00Город
"Мой район. Новости": в больнице имени Буянова открылся новый флагманский центр
В районе Царицыно на базе городской клинической больницы имени Буянова открылся новый флагманский центр экстренной помощи. В одном здании собрали все для диагностики, интенсивной терапии и проведения сложнейших операций.
Новый корпус оснащен передовыми технологиями, включая гибридные операционные и собственную вертолетную площадку для доставки пациентов. Ожидается, что в новом центре ежедневно смогут принимать до 200 пациентов.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".