"Мой район. Новости": в Тропарево-Никулине установили новое оборудование для КТ и МРТ

Медицинские обследования для жителей района Тропарево-Никулино стали доступнее. В городской поликлинике № 8 появилось современное оборудование – КТ, МРТ, маммографы и другая техника для точной диагностики. Теперь пациентам не нужно ездить в другие районы или филиалы.

Новая аппаратура позволяет получать снимки высокого разрешения. Они автоматически поступают в электронную медкарту после расшифровки специалистами и искусственным интеллектом.

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