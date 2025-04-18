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18 апреля, 07:00

Мэр Москвы

"Мой район. Новости": началась реставрация корпуса № 10 Морозовской больницы

"Мой район. Новости": началась реставрация корпуса № 10 Морозовской больницы

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Исторический корпус № 10 Морозовской больницы начали реставрировать. Здание в 4-м Добрынинском переулке является объектом культурного наследия регионального значения.

Как сообщил Сергей Собянин, в порядок приведут фасад и кровлю. Специалисты отреставрируют кирпичную кладку стен и своды в подвале, а также восстановят полы из метлахской керамической плитки. Все работы пройдут в рамках комплексной модернизации медучреждения.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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