18 апреля, 07:00Мэр Москвы
"Мой район. Новости": началась реставрация корпуса № 10 Морозовской больницы
Исторический корпус № 10 Морозовской больницы начали реставрировать. Здание в 4-м Добрынинском переулке является объектом культурного наследия регионального значения.
Как сообщил Сергей Собянин, в порядок приведут фасад и кровлю. Специалисты отреставрируют кирпичную кладку стен и своды в подвале, а также восстановят полы из метлахской керамической плитки. Все работы пройдут в рамках комплексной модернизации медучреждения.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".