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Новости

21 апреля, 10:45

Технологии

"Мой район. Новости": кабели для кардиостимуляторов изготавливают в Гольянове

"Мой район. Новости": кабели для кардиостимуляторов изготавливают в Гольянове

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Москва первой в России разработала кабели для кардиостимуляторов. Специальные нити нужны для создания аппаратов, которые отслеживают работу сердца и не дают пульсу упасть ниже предельных значений.

Завод в районе Гольяново уже отправил изделия производителям медицинского оборудования. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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