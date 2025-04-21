"Мой район. Новости": кабели для кардиостимуляторов изготавливают в Гольянове

Москва первой в России разработала кабели для кардиостимуляторов. Специальные нити нужны для создания аппаратов, которые отслеживают работу сердца и не дают пульсу упасть ниже предельных значений.

Завод в районе Гольяново уже отправил изделия производителям медицинского оборудования. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".