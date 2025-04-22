Главврач ГКБ им Буянова расскзал об оснащении флагманского медцентра на базе больницы

В шестом столичном флагманском медцентре на базе ГКБ имени В. М. Буянова выделены зоны для сортировки пациентов по тяжести их состояния, а также там есть операционные, в том числе гибридные. Об этом рассказал главный врач больницы Александр Саликов.

Кроме того, в медучреждении установлено ангиохирургическое и нейрохирургическое оборудование, а также КТ, МРТ – все то, что широко используется в современной медицине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.