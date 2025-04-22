Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля, 12:15

Город

Главврач ГКБ им Буянова расскзал об оснащении флагманского медцентра на базе больницы

Главврач ГКБ им Буянова расскзал об оснащении флагманского медцентра на базе больницы

Новый флагманский центр Буяновской больницы проведет экскурсии 22 и 23 апреля

Открытые экскурсии пройдут во флагманском центре Буяновской больницы

"Мой район. Новости": кабели для кардиостимуляторов изготавливают в Гольянове

Московские поликлиники получили более 600 единиц тяжелого лучевого оборудования

"Мой район. Новости": тончайшие кабели для кардиостимуляторов разработали в Москве

Россияне начали летать во Вьетнам за стоматологическими услугами

"Мой район. Новости": началась реставрация корпуса № 10 Морозовской больницы

В Москве проходит Международный онкологический конгресс

Собянин: за 5 лет количество операций по трансплантации в Москве выросло на 73%

В шестом столичном флагманском медцентре на базе ГКБ имени В. М. Буянова выделены зоны для сортировки пациентов по тяжести их состояния, а также там есть операционные, в том числе гибридные. Об этом рассказал главный врач больницы Александр Саликов.

Кроме того, в медучреждении установлено ангиохирургическое и нейрохирургическое оборудование, а также КТ, МРТ – все то, что широко используется в современной медицине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинагородвидеоАнастасия ТарееваСтанислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика