Врач Николай Плавунов рассказал об оснащении автомобилей скорой помощи

Главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов отметил, что оборудование машин скорой имеет особые требования. Аппараты должны быть портативными, легкими и мобильными, чтобы их можно было использовать как в автомобиле, так и на месте у пациента.

По словам Плавунова, за последние два года парк медицинского оборудования полностью обновили. В арсенале специалистов – современные дефибрилляторы, мониторы, аппараты искусственной вентиляции легких и цифровые кардиографы. Также переоснастили неонатальные бригады, работающие с новорожденными.

Большое интервью с Николаем Плавуновым выйдет в понедельник, 28 апреля, в эфире телеканала Москва 24.