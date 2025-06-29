Врач Архипова: онкомаркеры неэффективны при диагностике рака

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Тесты на онкомаркеры далеко не всегда могут сигнализировать о развитии онкологии. Диагностировать новообразования поможет ряд других исследований, рассказала телеканалу Москва 24 врач-онколог отделения противоопухолевой лекарственной терапии Медицинского радиологического научного центра им. А. Ф. Цыба Екатерина Архипова.

По ее словам, онкомаркеры – это особые вещества, которые вырабатывают опухолевые клетки.

"При этом они появляются не только при онкологических процессах. Их обнаруживают во время воспалений и аутоиммунных заболеваний. Поэтому на значения ориентироваться не надо", – предупредила врач.





Екатерина Архипова врач-онколог отделения противоопухолевой лекарственной терапии Медицинского радиологического научного центра им. А. Ф. Цыба Единственным высокоинформативным маркером является простатспецифический антиген. Его исследуют у мужчин в возрасте 45, а после проверяют каждые 5 лет. При отклонениях пациента обследуют с помощью рентгена и инструментальных методов, и только после этого могут диагностировать рак простаты.

Тест на онкомаркеры назначают уже если есть подозрение на рак, во время химиотерапии и после операций, добавила специалист в программе "Доктор 24".

Чтобы выявить онкологический процесс, врач посоветовала вовремя проходить диспансеризацию. Также если у пациента были родственники с раковыми патологиями, важно тщательно следить за здоровьем.

"Обнаружить злокачественное заболевание можно во время сдачи анализа кала на скрытую кровь, который отражает состояние желудочно-кишечного тракта. Также эффективны УЗИ, маммография и колоноскопия. При необходимости врач направляет на дополнительные обследования", – заключила Архипова.

Ранее врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов рассказал, что некоторые вещества в шампунях способны привести к раку. Например, формальдегид токсичен для организма, поэтому может спровоцировать злокачественное образование. Также стоит остерегаться поверхностно активных веществ, так как они раздражают кожу и снижают ее иммунитет.

