В Москве модернизировали более 2 миллионов квадратных метров медучреждений

В Москве за последние пять лет обновили более 2 миллионов квадратных метров медицинских объектов – программа модернизации продолжается и сейчас. До конца года планируется привести в порядок еще 15 корпусов различных больниц.

Благодаря этим изменениям пациенты получают доступ к современным сервисам, а врачи работают на новом оборудовании. В частности, в районе Марьино полностью обновили амбулаторный фонд – по новому стандарту теперь работают восемь зданий, включая детскую поликлинику № 150.

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