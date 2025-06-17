Сергей Собянин рассказал о развитии детской кардиологической помощи в Москве

Московские врачи проводят уникальные операции детям с врожденными кардиологическими патологиями еще до их рождения. Как отметил Сергей Собянин, за последние пять лет объем кардиохирургической помощи детям в городе вырос на треть. Только в прошлом году специалисты выполнили свыше 1,5 тысячи операций на сердце.

Их проводят в двух ведущих центрах – Филатовской и Морозовской больницах. Сегодня помощь таким пациентам оказывается в разы быстрее – если раньше новорожденные ждали перевода в специализированный центр несколько дней, то сейчас это занимает всего несколько часов.

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