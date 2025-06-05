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05 июня, 07:15

Мэр Москвы

Собянин: в Москве открыт первый детский сад, построенный по модульной технологии

Собянин: в Москве открыт первый детский сад, построенный по модульной технологии

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В столице заработал первый детский сад, построенный по модульной технологии. Об этом сообщил Сергей Собянин. Здание собирали как конструктор – сверхкрупные модули были изготовлены на заводе, доставлены на площадку и смонтированы за две недели. Это значительно быстрее традиционного строительства, которое может занять до девяти месяцев.

Детский сад рассчитан на 12 групп и оборудован медицинским блоком, спортивным и музыкальным залами, пищеблоком. На территории обустроены игровые площадки. Внутри помещения украшены росписью, фасад выполнен в спокойных тонах. Учителя отмечают, что новые технологии обеспечили комфорт и функциональность, а родители рады, что учреждение появилось в быстрорастущем микрорайоне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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