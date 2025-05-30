В Москве открыли шесть центров для лечения детей с хроническими заболеваниями сердца

В Москве открыли шесть специализированных центров для детей с хроническими заболеваниями сердца и желудочно-кишечного тракта. Они начали работу на базе ведущих детских больниц – Морозовской, имени Филатова и имени Башляевой.

Сейчас в новых центрах уже наблюдаются более четырех тысяч детей. Врачи провели около двух тысяч приемов. Помощь оказывается как очно, так и дистанционно – через телемедицинские консультации. После завершения лечения каждый ребенок остается под наблюдением участкового врача.

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