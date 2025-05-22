Москва станет центром ускоренного тестирования ИИ в медицине

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Москва станет одним из первых регионов РФ, где введут упрощенное тестирование сервисов искусственного интеллекта (ИИ) в медицине. Это ускорит внедрение технологий в клиническую практику по всей стране. Об этом рассказал главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы Юрий Васильев, передает портал мэра и правительства города.

"Специалисты Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы начнут в упрощенном порядке тестировать ИИ-сервисы, применяемые в лучевой диагностике. Это стало возможным благодаря включению центра в перечень ведущих организаций, на базе которых будет действовать так называемый зеленый коридор – ускоренная процедура государственной регистрации медицинских ИИ-технологий", – уточнил Васильев.

Это позволит сервисам, благодаря которым врачи анализируют снимки КТ, маммографии, флюорографии, рентгена и МРТ, проходить все этапы проверки быстрее и надежнее. Алгоритмы автоматически выделяют на снимках те участки, которые требуют внимания со стороны специалистов, что позволяет быстрее найти возможные признаки заболеваний.

Таким образом, специальный режим проверки сервисов позволит врачам раньше получить доступ к технологиям, а значит и ускорит их применение в медицинских организациях. При этом главной целью испытаний ИИ-сервисов является подтверждение их безопасности и эффективности.

"Раньше для всех медицинских изделий действовали единые правила регистрации. Теперь для российских разработок предусмотрен отдельный упрощенный порядок оформления, включая этап клинических испытаний", – добавил специалист.

Эксперты уже создали научно обоснованный метод тестирования ИИ-систем в медицине, который позволяет определить минимальное количество исследований для объективной оценки точности нейросетей. В частности, в Центре диагностики и телемедицины смогут использовать весь накопленный опыт для испытаний ИИ-сервисов.

После успешных испытаний разработчикам будет проще получить государственное регистрационное удостоверение и начать внедрение решений в клиническую практику.

Ранее в Москве был представлен обновленный рейтинг ИИ-сервисов в лучевой диагностике. Только в лучевой диагностике столичные рентгенологи используют свыше 50 различных нейросетей по 39 клиническим направлениям.

Оценка сервисов включает не только точность оконтуривания и описания признаков заболеваний, но и скорость обработки данных. По регламенту, исследование не должно длиться свыше 6 минут 30 секунд.

