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03 мая, 09:30

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На северо-западе Москвы строят 15 новых школ и детских садов

На северо-западе Москвы строят 15 новых школ и детских садов

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На северо-западе Москвы возводят сразу 15 новых школ и детских садов. Среди них – как стандартные корпуса, так и школы-гиганты, рассчитанные на тысячу и более учеников. Подобные здания оснащают бассейнами, планетариями, спортивными залами, лабораториями и оранжереями.

С 2011 года в столице построили более 40 крупных образовательных объектов, а сейчас в разработке еще около 30. Новые школы появляются за счет бюджета и инвесторов, в том числе – в составе жилых комплексов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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