В Совфеде обратили внимание на низкие зарплаты молодых учителей

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У молодых учителей в России крайне низкие зарплаты, на которые невозможно содержать семью. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей.

По ее словам, министерству просвещения совместно с министерством труда необходимо обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

"Я хотела задать вопросы Сергею Сергеевичу Кравцову (министру просвещения РФ. – Прим. ред.). Я надеюсь, он знает эти цифры и днем, и ночью, но зарплаты очень низкие молодого учителя. Да, директора как-то выкручиваются, что-то доплачивают, что-то еще, чтобы удержать кадры, но не всегда это получается", – сказала Матвиенко.

Как подчеркнула спикер Совфеда, сейчас зарплата молодого учителя составляет около 25 тысяч рублей. Подобная сумма остается серьезным препятствием для закрепления молодых учителей.

В свою очередь, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков подчеркнул, что в стране в сфере образования заняты 5,4 миллиона человек. Из них в госучреждениях трудится почти 2,5 миллиона педагогических работников.

"Это почти 1,3 миллиона учителей, более 600 тысяч воспитателей детских садов, 260 тысяч педагогов дополнительного образования, 156 тысяч педагогов в колледже и 177 тысяч педагогов в школе", – сказал Котяков.

Министр пояснил, что около 200 тысяч школьных учителей нужно подготовить или вернуть в профессию для закрытия потребности экономики в кадрах до 2030 года. Речь идет о ежегодной подготовке порядка 96 тысяч преподавателей. Потребность формируется с учетом снижающихся когорт первоклассников и растущих когорт учащихся в средней и старшей школах.

Кроме того, прием на педагогические образовательные программы находится примерно на уровне около 190 тысяч студентов. Каждый четвертый студент при этом не заканчивает обучение. Например, на второй год после выпуска трудоустраиваются 78%. Работает преподавателями менее 42% от общего количества обучившихся.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что у большинства столичных учителей увеличится зарплата. Рост дохода будет связан с ростом норматива. По словам вице-мэра, весной в столице начнется разработка системы подготовки и повышения квалификации для учителей.