Ракова рассказала об увеличении зарплаты у большинства столичных учителей

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Зарплата увеличится у учителей в большинстве столичных школ. Об этом заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова в беседе с телеканалом "Россия 1".

Вице-мэр отметила, что рост дохода педагогов будет связан с ростом норматива. По ее словам, весной текущего года в городе начнется разработка системы подготовки и повышения квалификации для учителей, которые преподают математику и дисциплины естественно-научного направления.

"Мы разработали ряд мер, которые также зафиксированы в акте, который был принят, на то, чтобы развивать эти предметы, делать на них тоже особый упор, учитывая, что эти направления сейчас очень важны для государства", – подчеркнула Ракова.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что средняя зарплата медицинских работников увеличилась с 80 до 123 тысяч рублей в период с 2019 по 2024 год. Кроме того, подчеркнул глава ведомства, средняя зарплата медперсонала выросла с 39 до 61 тысячи рублей за последние пять лет.