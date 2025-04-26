Сергей Собянин сообщил, какие социальные объекты построят в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Щербинке будет построена детско-взрослая поликлиника на 560 посещений в смену, а во Внукове планируется возвести Центр сборных команд Российской федерации баскетбола. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в строительство социальных объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) будет вложено более 300 миллиардов рублей.

"Город дает льготы инвесторам, которые возводят дома, а также промышленные, деловые, торговые и социальные объекты вблизи жилых районов, создавая тем самым рабочие места", – поделился Собянин.



Градоначальник отметил, что в прошлом году в рамках программы МПТ была введена в эксплуатацию первая очередь технопарка в ЗелАО, бизнес-парк в СВАО и торговый центр в ЮВАО.



Также, по словам Собянина, с 2020 года программа МПТ распространилась практически на все районы Москвы. При этом всего было заключено свыше 140 соглашений на строительство свыше 6 миллионов квадратных метров недвижимости.

Из всей площади 15% займут школы, детские сады, культурные и спортивные объекты, где примерно 14 тысяч горожан смогут найти работу.



В рамках МПТ в ТиНАО до конца года возведут еще 10 объектов. Это позволит обеспечить работой свыше 19 тысяч человек. В частности, для 1,6 тысячи человек в Щербинке будут созданы Центр инноваций и импортозамещения и два офисных центра, а в Филимонковском районе появится офисное здание на 660 человек.