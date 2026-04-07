07 апреля, 21:09

Умер экс-тренер "Зенита" Мирча Луческу

Фото: ТАСС/Zuma/Krzysztof Porebski

Экс-тренер ФК "Зенит" Мирча Луческу скончался на 81-м году жизни, сообщил журналист Эмануэль Рошу в соцсети X.

"Трагическая новость. Мирча Луческу скончался 15 минут назад", – написал Рошу.

3 апреля 80-летний Луческу перенес сердечный приступ в больнице, куда он был госпитализирован в конце марта после потери сознания в расположении сборной Румынии. Позднее из-за возникших осложнений он был переведен в реанимацию.

В субботу днем, 4 апреля, стало известно о стабилизации его состояния, однако к вечеру оно ухудшилось. В ночь на 5 апреля организм Луческу перестал реагировать на лечение, что потребовало его перевода в отделение анестезиологии и интенсивной терапии, после чего специалист был введен в состояние искусственной комы.

7 апреля Луческу прошел комплексное обследование, по результатам которого у него были выявлены инсульты и проблемы с кровообращением, затрагивающие легкие. Тренеру отказались проводить операцию из-за высоких рисков.

Луческу родился 29 июля 1945 года в Бухаресте. В 18 лет дебютировал в высшей лиге Румынии – играл за бухарестское "Динамо", параллельно получил диплом по специальности "Международная экономика". За время игровой карьеры стал лучшим футболистом страны и обладателем Кубка Румынии.

Тренерскую карьеру Луческу начал в 1981 году с поста главного тренера сборной Румынии, впервые выведя ее на чемпионат Европы. Затем работал с бухарестским "Динамо", а позднее тренировал итальянские клубы "Пиза", "Брешиа" и "Реджана".

В конце 1990-х возглавил румынский "Рапид", а затем итальянский "Интер", где результаты оказались провальными. Вернувшись в "Рапид", привел команду к чемпионству впервые с 1960-х. После этого успешно работал в Турции с "Галатасараем" и "Бешикташем", выиграв с ними чемпионские титулы.

В 2004 году Луческу стал главным тренером украинского "Шахтера". Под его руководством команда выиграла восемь Кубков Украины и первый в истории клуба Кубок УЕФА. В 2016 году возглавил "Зенит". Тогда клуб выиграл Суперкубок России, но в том же году потерпел поражение, уступив "Анжи" со счетом 0:4. После этого тренер ушел в отставку, позже назвав работу в Санкт-Петербурге своей главной ошибкой. За досрочное расторжение контракта "Зенит" выплатил специалисту 2,5 миллиона евро.

В августе 2024 года, после почти 40-летнего перерыва, появились сообщения, что Луческу вновь возглавил сборную Румынии.

