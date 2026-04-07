LRT: эксгумация останков советских солдат проводится в Литве

В литовском городе Шяуляй идут работы по эксгумации останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает RT со ссылкой на LRT.

Руководитель малого товарищества Arksaika Рокас Краняускас рассказал, что 26 останков были извлечены у собора Святых Петра и Павла.

"На следующей неделе я бы хотел уже завершить эксгумацию, потому что времени не так много. Если на этой неделе работаем интенсивно, то на следующей, возможно, и закончим", – отметил он.

Останки планируют перезахоронить у кладбища в деревне Гинукай, где уже есть могилы советских солдат.

Ранее московское отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) и проект "Молодежь Москвы" почтили память безымянных солдат. Более чем на 10 локациях столицы активисты, студенты и участники СВО привели в порядок могилы неизвестных солдат и героев войны.