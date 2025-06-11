Украина выдала Польше разрешение на эксгумацию останков поляков во Львове

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Киев выдал разрешение Варшаве на проведение эксгумации и перезахоронение останков поляков во Львове. Об этом сообщила пресс-служба Минкульта Украины.

"Украинская сторона декларирует готовность к продолжению поисковых и эксгумационных работ в рамках деятельности украинско-польской рабочей группы по историческим вопросам", – говорится в сообщении.

Речь идет о разрешении на проведение эксгумации польских военнослужащих, погибших в 1939 году и захороненных на территории бывшего села Збоища, сегодня – в черте города Львова.

"Первым шагом" в процессе украинско-польского взаимодействия было успешное проведение аналогичных работ на территории бывшего села Пузники Тернопольской области, добавили в министерстве. Украина же получила право провести поисковые и эксгумационные работы в селе Юречкова в Польше.

"Рассчитываем на начало проведения таких работ уже в ближайшее время", – заключили в Минкульте.

В конце мая специалисты завершили первый этап эксгумации поляков, погибших от рук украинских боевиков в 1945 году. На тот момент удалось найти останки 42 человек. По данным Польши, отряд Украинской повстанческой армии (организация признана экстремистской, запрещена в России) убил от 50 до 120 поляков, 79 из которых могли быть захоронены в деревне.

Это были первые подобные работы после решения возобновить процесс перезахоронения погибших в ходе Волынской резни поляков, приостановленный Украиной в 2017 году.

Ранее в СМИ обвинили Украину в том, что она критикует введение в Польше Дня памяти жертв Волынской резни из-за страха распространения правды о ней.

Отмечалось, что Киев боится лишиться помощи Запада, так как правда о тех событиях вредит образу государства. Ведь знания о том, что совершили прославляемые Украиной герои, широко распространятся по миру, уточняли журналисты.

