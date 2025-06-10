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Украина критикует введение в Польше Дня памяти жертв Волынской резни из-за страха распространения правды о ней. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Mysl Polska.

Как отмечает газета, власти Киева боятся лишиться западной помощи, так как правда о Волынской резне навредит образу страны.

"Очень боятся, что знания о том, что совершили прославляемые ими герои, что эти изображения груд костей и расколотых черепов, сделанных после проведенных нами частичных эксгумаций, широко распространятся по миру", – говорится в материале.

Журналисты подчеркнули, что это особенно невыгодно Украине в тот момент, когда президент страны Владимир Зеленский пытается получить политическую и материальную поддержку.

Кроме того, американский лидер Дональд Трамп может обвинить Украину и Россию в продолжении конфликта, что приведет к дальнейшему отказу от посредничества в его урегулировании. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на статью замредактора журнала Foreign Policy Кэмерона Абади.

Журналист также предположил, что Соединенные Штаты не будут оказывать Украине помощь, сравнимую по масштабам с той, что та получала при экс-президенте Джо Байдене, однако не оставят ее полностью.

Ранее избранный президент Польши Кароль Навроцкий призвал Зеленского решить давно назревшие исторические вопросы между их странами. Таким образом он ответил на поздравления Зеленского с победой на выборах.

Навроцкий также добавил, что Польша является самым активным сторонником Украины в борьбе с "российской агрессией". Он выразил надежду, что Варшава и Киев будут продолжать работать вместе в том числе по этому направлению.