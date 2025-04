В Польше изменили надпись на памятнике украинским националистам

Фото: 123RF/fotoforce

В польском селе Монастеж изменили надпись на плите на массовом захоронении боевикам Украинской повстанческой армии (организация признана экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщил портал zlubaczowa.pl.

По данным портала, на памятнике добавили уточнение, что на этом месте погибли участники УПА, ответственные за террор и массовые убийства безоружного населения.

Отмечается, что полиция ведет расследование данного инцидента. Сейчас устанавливаются лица, ответственные за внесенные изменения, отметила пресс-секретарь полиции в Любачове Мажена Мрочковская.

Известно, что первый крест с таблицей на месте гибели участников УПА появился в 1993 году. А в 1994 году местная власть решила его демонтировать. Памятник поставили на этом месте в 2000 году.

По данным портала, с февраля 1943 года украинскими националистами была начата масштабная операция по массовому уничтожению этнического польского населения на территории Волыни. Апогеем карательных действий стала кровавая атака около 100 польских сел и деревень, совершенная 11 июля 1943 года отрядами Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и УПА. В результате бесчеловечной антипольской кампании погибли около 100 тысяч человек, в основном дети, женщины и пожилые люди. Это событие вошло в историю Второй мировой войны как Волынская резня.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на отсутствие надписи на русском у Вечного огня в Самарканде. По словам дипломата, у мемориала "Скорбящая мать" памятные слова переведены только на английский язык: You are always in our heart, my dear ("Ты всегда в нашем сердце, мой дорогой". – Прим. ред.).