Лавров обратил внимание на отсутствие надписи на русском у Вечного огня в Самарканде

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

У Вечного огня в Самарканде нет надписи на русском языке. На это обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам дипломата, у мемориала "Скорбящая мать" памятные слова переведены только на английский язык: You are always in our heart, my dear ("Ты всегда в нашем сердце, мой дорогой". – Прим. ред.).

"Я смотрю, на английском там надпись. Ну русского не вижу. <…> Мать – это самое святое", – приводит слова Лаврова ТАСС.

При разговоре также присутствовал глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов.

Лавров находится в Самарканде с двухдневным официальным визитом. У него запланирована встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и другие переговоры. Планируется обсудить вопросы двусторонних отношений, евразийской интеграции и подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее глава МИД РФ заявил, что российская сторона уже не первый год пытается "встряхивать" западные страны в борьбе с его попытками переписать историю. По его словам, давно наблюдаются попытки подорвать и очернить роль СССР, поставить на одну доску победителей и побежденных и прочее.

Владимир Путин также обратил внимание, что во многих странах мира отмечается целенаправленное поощрение нацизма и русофобии. Многие государства предпринимают попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны и исказить роль СССР в Великой Победе.