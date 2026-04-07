Адвокат Гусейна Гасанова заявил, что блогер не угрожал риелтору

Адвокат блогера Гусейна Гасанова Дмитрий Козяйкин в беседе с изданием Super заявил, что сообщения о том, что блогер угрожал риелтору Вадиму Де, не соответствуют действительности.

Конфликт Гасанова и Де произошел из-за отказа риелтора переоформить недвижимость – апартаменты в "Нева Тауэрс" стоимостью 60 миллионов рублей. По словам Де, Гасанов просил переоформить на него указанную недвижимость, а при расчетах через банковскую ячейку вместо денег туда якобы положили пачки печенья.

После того как история получила огласку, риелтор решил расторгнуть сделку. Именно тогда, как утверждает риелтор, он столкнулся с угрозами. В частности, Де заявлял, что блогер намекнул, что они могут "поменяться местами".

Как заявил Козяйкин, в распоряжении защиты есть доказательства, опровергающие слова риелтора.

"Для нас было удивлением, когда мы увидели подобные высказывания в адрес Гусейна. Он, наоборот, неоднократно помогал ему в решении каких‑то личных и материальных проблем. А впоследствии человек почему‑то решил нелестно высказаться", – поделился адвокат.

По словам адвоката, в настоящее время собственником апартаментов в "Нева Тауэрс" является Вадим Де: он владеет ими с мая 2025 года. Дальнейшие действия Гасанова, включая возможную попытку вернуть недвижимость, будут зависеть от развития ситуации.

Адвокат добавил, что не может сказать, о чем именно договаривались стороны, поскольку это будет дополнительно заявлено в суде, однако подчеркнул, что не все из сказанного риелтором соответствует действительности.

Гасанов обвиняется по статье "Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Следствие считает, что блогер действовал как индивидуальный предприниматель и не уплатил в бюджет налоги на сумму более 170 миллионов рублей.

Сам Гасанов заявлял, что не считает себя в виновным. Для легализации средств он провел финансовые операции и оформил договор купли-продажи недвижимости в 1-м Красногвардейском проезде в Москве на общую сумму более 68 миллионов рублей. Блогеру было заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.