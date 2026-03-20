Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта, 17:48

Шоу-бизнес

Блогер Маркарян обжаловал приговор

Фото: ТАСС/Данил Айкин

Блогер Арсен Маркарян, который был признан виновным по делу о реабилитации нацизма, обжаловал приговор, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Инстанция добавила, что апелляционная жалоба поступила от защитника блогера 19 марта.

Маркаряна задержали 23 августа прошлого года. По данным следствия, он опубликовал кадры с негативными высказываниями в адрес защитников Отечества. Правоохранители также хотели проверить его на причастность к другим преступлениям против общественной безопасности и госвласти.

В ноябре Невский районный суд Санкт-Петербурга предписал Маркаряну выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей по обвинению в пропаганде наркотиков. Согласно материалам дела, блогер опубликовал видео, в котором рассказал о свойствах определенного психотропного вещества, описывая его как стимулятор физической и умственной активности.

В марте 2026 года Московский городской суд признал 30-летнего Маркаряна виновным в реабилитации нацизма и назначил ему наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и использованием интернет-ресурсов, на срок 4 года.

судышоу-бизнес

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика