07 апреля, 23:17

Политика

Трамп ознакомился с предложением Пакистана по перемирию с Ираном

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп ознакомлен с предложением Пакистана по двухнедельному перемирию с Ираном. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, Трамп выступит с ответом на данное предложение в ближайшее время.

Кроме того, по информации издания, конгрессмены от Демпартии США активно обсуждают идею объявить импичмент Трампу – соответствующие призывы среди демократов в конгрессе "достигли апогея".

Политики планируют либо инициировать голосование по вопросу об импичменте, либо призвать кабмин задействовать 25-ю поправку к Конституции США, позволяющую отстранить президента от должности по недееспособности.

Ранее премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что попросил Иран на две недели открыть Ормузский пролив в качестве жеста доброй воли на фоне проведения дипломатической работы по достижению соглашения с США. Также премьер призвал стороны прекратить военные действия на тот же срок.

В свою очередь, Трамп заявлял, что ближайшей ночью иранская цивилизация может быть полностью уничтожена. Глава Белого дома отметил, что не исключает "чего-то революционного и замечательного", но не стал вдаваться в подробности.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Новости мира: Иран нанес удар по авианосцу "Авраам Линкольн" ВМС США

Главное

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

Как будет работать система оценки поведения школьников?

Оценка будет выставляться коллегиально

Будут учитываться дисциплинированность, социальная активность и правомерное поведение

Читать
закрыть

Как наводнение отразится на туристическом потоке в Дагестан?

После первого этапа бедствия отказы были единичными

Однако сейчас уже более 30% туристов отменили поездки

Читать
закрыть

Что известно об убийстве учительницы в школе под Пермью?

Школьник напал с ножом на учителя русского языка и литературы

Причиной агрессии мог стать недопуск ученика к сдаче ОГЭ

Читать
закрыть

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

