Собянин: доля высокотехнологичного бизнеса в экономике Москвы должна удвоиться

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные власти видят стратегическую задачу в удвоении к 2030 году доли высокотехнологичного бизнеса в экономике города. Об этом заявил Сергей Собянин во время заседания правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (МСП), которое провел премьер-министр Михаил Мишустин в кластере "Ломоносов".

По словам мэра, в данный момент технологичный бизнес в экономике Москвы составляет 19%. Удвоение сектора будет реализовываться не только за счет создания крупных производств, но и малых, средних предприятий.

"И в последние годы мы видим, что удвоение уже произошло за несколько лет этого сектора, и мы видим дальнейшую динамику и потенциал", – добавил градоначальник.

Он указал, что предприятия, остановившие в столице свою деятельность, уже активно возвращаются. В городе готовятся "неплохие кадры", которые нужны для технологичного производства, подчеркнул Собянин.

Мэр также отметил, что в настоящее время в системе МСП в Москве работают 3,4 миллиона человек, зарегистрированы около миллиона юридических и физических лиц.

Налоговые поступления составили 27%, за 2024 год их объем вырос на 22%, опережая темпы роста в крупном бизнесе, рассказал Собянин. Данные показатели говорят о том, что в таких сложных экономических условиях малый и средний бизнес продолжает развиваться и поддерживает экономику.

Кроме того, градоначальник высказался о развитии инфраструктуры для высокотехнологичного бизнеса. С его слов, все столичные технопарки заполнены полностью, вакантных площадей практически нет.

В то же время площадка кластера "Ломоносов" при инновационном научно-технологическом центре МГУ демонстрирует востребованность. Ее разработки применяются в различных областях промышленности, сообщал ранее Собянин. В данный момент в кластер входит 75 предприятий, где работают две тысячи человек.