Михаил Мишустин и Сергей Собянин осмотрели работу кластера "Ломоносов"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Площадка кластера "Ломоносов" при инновационном научно­-технологическом центре МГУ показывает востребованность. Ее разработки применяются в разных областях промышленности, рассказал Сергей Собянин в ходе доклада председателю правительства России Михаилу Мишустину.

Мэр Москвы отметил, что первые флагманские проекты, "Ломоносов" и кластер "Образовательный", были построены по поручению Владимира Путина.

"Сегодня строятся еще два проекта. Это кластер "Междисциплинарный" и кластер "Инжиниринг". По поручению президента, которое он дал на последнем совещании, Москва будет реализовывать еще два проекта. Это "Нанотех" и "Космос", – поделился глава города.

Собянин также отметил, что Москва провела серьезную работу по подготовке территории, на которой за 2 года был построен кластер. Сейчас в него входят 75 предприятий, где работают 2 тысячи человек.

"Достаточно насыщенная площадка. Ни одного квадратного метра свободного нет. В основном это такие инновационные разработки в области промышленности, беспилотных технологий, информационной безопасности, фармацевтики и так далее", – добавил градоначальник.

Глава города напомнил, что были приняты законы, устанавливающие благоприятный режим налогообложения для компаний-резидентов, которые в течение 10 лет освобождаются от налога на имущество, прибыль и НДС (при годовой выручке до 1 миллиарда рублей).

"Я надеюсь, что остальные площадки тоже будут активно развиваться, в том числе при помощи правительства РФ. Мы со своей стороны будем активно вкладываться в площадки", – отметил Собянин.

Кроме того, градоначальник выразил благодарность Мишустину за поддержку и поручения по кластерной поддержке для инновационных компаний. По его словам, в столице было построено более 40 больших технопарков, в которых работают уже около 80 тысяч человек. В основном эти площадки создавались за частные инвестиции, и 90% из них составляют малый инновационный бизнес, добавил мэр.

В свою очередь, Мишустин подчеркнул, что Москва очень много работает для того, чтобы инновации в столице оставались на самом высоком уровне. По его словам, город также уделяет много времени созданию подобных технологических кластеров, где ученые, инженеры и предприниматели имели бы возможность обмениваться идеями, доводя их до реализации.

Председатель правительства России также отметил, что отношение Москвы к малому и среднему бизнесу является хорошим примером для регионов.

"Те кластеризированные решения, которые были предложены, дали мощнейший толчок, импульс для развития малого и среднего предпринимательства. <…> Мне кажется, что, когда все будет построено, сделано, мы еще больше получим классных решений, стартапов, компаний, молодых ребят", – добавил Мишустин.

Кластер "Ломоносов" был открыт в конце января 2023 года. В нем функционируют лаборатории и конструкторские бюро, которые были созданы как минимум 66 передовыми компаниями столицы. Специалисты занимаются разработкой проектов в сферах информационных и промышленных технологий, биомедицины, экологии, робототехники, транспорта и микроэлектроники.

