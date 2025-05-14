Около 2,4 тыс объектов недвижимости выкупили бизнесмены в центре Москвы с 2011 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Представители малого и среднего предпринимательства (МСП) с 2011 года выкупили около 2 400 объектов недвижимости, расположенных в центре столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Почти 500 000 квадратных метров недвижимости в центре столицы выкупил по преимущественному праву малый и средний бизнес с 2011 года", – указал он.

Ефимов напомнил, что МСП могут в приоритетном порядке выкупить арендуемые у столицы помещения без процедуры торгов и по рыночной цене, которая устанавливается независимыми оценщиками. Выкуп доступен тем, кто арендует объект не менее года, при этом права на аренду должны быть получены на обычных торгах.

Для помещений, которые реализовывались на специальных аукционах для МСП, срок аренды должен составлять не менее двух лет, а сама недвижимость должна свыше пяти лет находиться в перечне объектов, предназначенных для субъектов предпринимательства.

"Представители малого и среднего бизнеса могут внести средства единовременно или воспользоваться рассрочкой на срок до семи лет", – сказала руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

В Центральном административном округе (ЦАО) с начала года представители МСП купили у Москвы 22 помещения, площадь которых превышает 5 800 "квадратов". При этом новые владельцы 21 помещения воспользовались такой дополнительной возможностью, уточнила Соловьева.

Ранее стало известно, что в столице до 2030 года возведут 26 промышленных объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). В рамках заключенных соглашений с Москвой в девяти административных округах города создадут объекты, где смогут трудоустроиться свыше 20 300 человек.

При этом общий объем согласованного промышленного строительства по программе уже превысил 880 000 квадратных метров.

