В Москве началось благоустройство возле будущего городского вокзала Царицыно

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства начали проводить работы по благоустройству территорий возле будущего вокзала Царицыно на юге Москвы. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Главная задача – организовать удобные подходы и подъезды к станциям метро и МЦД, создать условия для комфортной пересадки между разными видами транспорта, улучшить доступность музея-заповедника "Царицыно". В зону работ вошли улицы Каспийская, Луганская, Товарищеская, Веселая и Солнечная", – уточнил он.

Специалисты уже установили строительный городок, ограждения с сигнальными фонарями и информационные баннеры. Для пешеходов сделали проходы. В рамках работ мастера уберут воздушные линии под землю в кабельную канализацию, благодаря чему удастся улучшить облик пространства и обеспечить безопасность коммуникаций. Дополнительно они проложат ливневую систему.

Кроме того, специалисты расширят тротуары и заменят их покрытие. Общая площадь пешеходной зоны составит более 19 тысяч квадратных метров. На проезжей части и во внутридворовых проездах уложат около 16 тысяч квадратных метров асфальта, нерегулируемые пешеходные переходы оснастят опорами контрастного освещения и сформируют парковочные карманы и велопарковки.

"Установим 165 фонарей с энергоэффективными светильниками. Для пассажиров общественного транспорта смонтируем новый остановочный павильон, еще два перенесем в более удобные места", – добавил Бирюков.

Помимо этого, на пересечении улиц Луганской и Товарищеской будет обновлен сквер, в котором заменят покрытия дорожек, установят уличные торшеры, разместят скамейки для отдыха, разобьют газон и высадят зеленые насаждения. Около станции метро "Царицыно" специалисты заменят покрытие пешеходной дороги, установят лавочки и приведут в порядок газон. Работы планируется завершить до конца года.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что новый городской вокзал Петровско-Разумовская откроется на первом Московском центральном диаметре в 2025 году. Благодаря объекту появится удобная пересадка между МЦД-1 и МЦД-3, двумя линиями метро и наземным транспортом.

