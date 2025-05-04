Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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04 мая, 11:15

Мэр Москвы

Собянин сообщил о прибытии первого поезда в электродепо "Столбово"

Собянин сообщил о прибытии первого поезда в электродепо "Столбово"

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В строящееся электродепо "Столбово" прибыл первый поезд. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Как отметил мэр, это важный этап в запуске нового объекта, который в будущем будет обслуживать составы Сокольнической и Троицкой линий метро.

Состав проследовал по соединительной ветке за станцией Новомосковская в отстойно-ремонтный корпус. Инженеры провели накатку рельсовых эстакад и проверили габариты. Это позволило подтвердить, что депо готово к приему поездов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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