Сергей Собянин рассказал о строящейся Рублево-Архангельской линии метро

В столице продолжается строительство первого участка новой Рублево-Архангельской линии метро. На перегоне между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха" началась финальная проходка тоннелепроходческого комплекса. Как сообщил Сергей Собянин, завершение строительства всего первого участка от "Шелепихи" до "Бульвара Генерала Карбышева" запланировано на следующий год.

Щит "София" должен преодолеть около 350 метров в сложных геологических условиях. На станции "Звенигородская" появится островная платформа и два подземных вестибюля с выходами на улицу Шеногина и 1-й Силикатный проезд. Ожидается, что новая линия улучшит транспортное обслуживание почти миллиона москвичей, а ее открытие повысит удобство пересадок и сократит время в пути.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.