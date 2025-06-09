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09 июня, 10:45

Мэр Москвы

Собянин: крупный образовательный комплекс будет построен в районе Внуково

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В районе Внуково началось строительство крупного образовательного комплекса. Этой новостью Сергей Собянин поделился в своем телеграм-канале.

В здании площадью 30 тысяч квадратных метров смогут заниматься около 1,3 тысячи школьников и 350 дошкольников. Для учеников оборудуют универсальные и специализированные учебные кабинеты, а также создадут медиатеку, лаборатории и спортзалы. Заниматься спортом они также смогут на стадионе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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