Собянин: крупный образовательный комплекс будет построен в районе Внуково

В районе Внуково началось строительство крупного образовательного комплекса. Этой новостью Сергей Собянин поделился в своем телеграм-канале.

В здании площадью 30 тысяч квадратных метров смогут заниматься около 1,3 тысячи школьников и 350 дошкольников. Для учеников оборудуют универсальные и специализированные учебные кабинеты, а также создадут медиатеку, лаборатории и спортзалы. Заниматься спортом они также смогут на стадионе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.