04 июня, 12:15Спорт
Новый сезон проекта "Мой спортивный район" стартовал в Москве
Москвичи вышли на летние тренировки под открытым небом. Начался новый сезон городского проекта "Мой спортивный район". В нем под руководством профессиональных тренеров можно бесплатно освоить различные дисциплины.
В 2025 году в Москве планируют провести около 20 тысяч бесплатных тренировок. Летом спортсмены-любители будут заниматься в парках, на уличных тренажерах и крышах районных центров "Место встречи", а зимой – на катках. Всего в столице задействуют свыше 300 площадок.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.