Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня, 12:15

Спорт

Новый сезон проекта "Мой спортивный район" стартовал в Москве

Новый сезон проекта "Мой спортивный район" стартовал в Москве

Футболист Матвей Сафонов прилетел в Москву с кубком Лиги чемпионов

Зумеры начали активно записываться на тренировки по акробатике

Более 3 тыс юных футболистов приняли участие во Всероссийском экоуроке

ЦСКА сравнял счет в финале Лиги ВТБ, обыграв "Зенит"

Москвичи стали чаще заниматься водными видами спорта

Сборные РФ по хоккею не допущены к участию в ОИ-2026

День московского спорта прошел в "Лужниках"

Ночь московского спорта прошла в столице

В Якутии провели состязания по перетаскиванию камней на расстояние

Москвичи вышли на летние тренировки под открытым небом. Начался новый сезон городского проекта "Мой спортивный район". В нем под руководством профессиональных тренеров можно бесплатно освоить различные дисциплины.

В 2025 году в Москве планируют провести около 20 тысяч бесплатных тренировок. Летом спортсмены-любители будут заниматься в парках, на уличных тренажерах и крышах районных центров "Место встречи", а зимой – на катках. Всего в столице задействуют свыше 300 площадок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоСтанислав КуликМария Антропова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика