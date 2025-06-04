Новый сезон проекта "Мой спортивный район" стартовал в Москве

Москвичи вышли на летние тренировки под открытым небом. Начался новый сезон городского проекта "Мой спортивный район". В нем под руководством профессиональных тренеров можно бесплатно освоить различные дисциплины.

В 2025 году в Москве планируют провести около 20 тысяч бесплатных тренировок. Летом спортсмены-любители будут заниматься в парках, на уличных тренажерах и крышах районных центров "Место встречи", а зимой – на катках. Всего в столице задействуют свыше 300 площадок.



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