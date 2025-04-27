Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 13:30

Общество

Зумеры все чаще выбирают готовую еду вместо домашней кухни

Зумеры все чаще выбирают готовую еду вместо домашней кухни

Сергей Собянин рассказал о достижениях проекта "Серебряное наставничество"

Снегопад прошел в Москве и Подмосковье утром 27 апреля

В Госдуме предложили запретить рекламу гадалок и экстрасенсов

В Москве протестируют новую систему оценки кафе и ресторанов

Учитель по плаванию из Москвы стал звездой соцсетей

Врачи напомнили о важности вакцинации от клещевого энцефалита

Росстат назвал самые востребованные профессии в России

Сдача квартир может усложниться из-за нового законопроекта

Температура в столице поднимется до 11 градусов 28 апреля

По данным опросов, зумеры все реже готовят дома и все чаще покупают готовую еду. В последние пять лет рынок готовой еды активно растет. Только в прошлом году доставка еды принесла ресторанам почти 650 миллиардов рублей, а число заказов на вынос увеличилось на треть.

Рынок аренды недвижимости тоже перестраивается под новые привычки – все чаще сдаются студии без полноценной кухни. Компактные пространства в 20–30 квадратных метров зонируются так, чтобы оставить место для гостиной, а не для кухни. При этом на стоимость аренды отсутствие кухонной зоны практически не влияет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕвгения МирошкинаВиктория Коннова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика