Зумеры все чаще выбирают готовую еду вместо домашней кухни

По данным опросов, зумеры все реже готовят дома и все чаще покупают готовую еду. В последние пять лет рынок готовой еды активно растет. Только в прошлом году доставка еды принесла ресторанам почти 650 миллиардов рублей, а число заказов на вынос увеличилось на треть.

Рынок аренды недвижимости тоже перестраивается под новые привычки – все чаще сдаются студии без полноценной кухни. Компактные пространства в 20–30 квадратных метров зонируются так, чтобы оставить место для гостиной, а не для кухни. При этом на стоимость аренды отсутствие кухонной зоны практически не влияет.

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