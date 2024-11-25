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25 ноября, 23:30

Общество

Зумеры предпочитают санатории отдыху на море

Зумеры предпочитают санатории отдыху на море

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Молодые люди все чаще выбирают санатории для отдыха, вместо традиционных морских курортов. По словам 21-летней Кристины Парфеновой, которая уже дважды отдыхала в санаториях на Кавказе, ей хотелось провести отпуск с пользой для здоровья.

Санатории предлагают широкий спектр услуг, включая массаж, ЛФК и бюветы с лечебными водами. Цены варьируются от 34 до 73,5 тысячи рублей за неделю на одного человека. Эксперты связывают этот тренд с влиянием поп-культуры и возвращением интереса к ценностям советского времени.

Современные санатории не только предлагают лечебные процедуры, но и СПА-услуги, питание и бассейны. Врачи рекомендуют выбирать место отдыха после консультации с врачом, чтобы получить максимальную пользу для здоровья. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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