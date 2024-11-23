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23 ноября, 09:30

Общество

Спрос на икру растет в преддверии новогодних праздников

Спрос на икру растет в преддверии новогодних праздников

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Спрос на икру в преддверии новогодних праздников по традиции растет. Сейчас этим начали пользоваться интернет-мошенники. Одни из самых распространенных схем – это смс-рассылка или создание фишингового сайта. Он либо имитирует реальную компанию, либо просто напоминает магазин. Пользователи, желающие оплатить заказ по низкой цене, вводят данные карт и теряют деньги. В некоторых случаях вместо натуральной икры получают некачественную подделку. Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты рекомендуют покупать продукт в супермаркете или специализированном магазине и перед покупкой проверять этикетку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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