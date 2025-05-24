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24 мая, 16:15

Спорт

В Москве прошел забег на 10 километров в рамках полумарафона

В Москве прошел забег на 10 километров в рамках полумарафона

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Профессионалы и любители бега приняли участие в полумарафоне в Москве

В столице состоялся забег на 10 километров – один из этапов полумарафона. Участники стартовали с Васильевского спуска и преодолели маршрут через Большой и Малый Москворецкие мосты, улицу Большая Ордынка, Крымский мост, а также бежали вдоль набережных и знаковых достопримечательностей города.

Многие участники отметили особую атмосферу, спортивный настрой и возможность познакомиться с единомышленниками. Некоторые совмещают участие в марафонах с путешествиями по стране. Пока не все бегуны пересекли финиш, движение в центре города остается частично ограничено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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