В Москве прошел забег на 10 километров в рамках полумарафона

В столице состоялся забег на 10 километров – один из этапов полумарафона. Участники стартовали с Васильевского спуска и преодолели маршрут через Большой и Малый Москворецкие мосты, улицу Большая Ордынка, Крымский мост, а также бежали вдоль набережных и знаковых достопримечательностей города.

Многие участники отметили особую атмосферу, спортивный настрой и возможность познакомиться с единомышленниками. Некоторые совмещают участие в марафонах с путешествиями по стране. Пока не все бегуны пересекли финиш, движение в центре города остается частично ограничено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.