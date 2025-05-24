Собянин: в Москве завершился полумарафон "ЗаБег.РФ"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве завершился самый массовый полумарафон страны "ЗаБег.РФ". Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



Победителями московского этапа стали Владимир Никитин и Луиза Дмитриева. Они пробежали 21,1 километра за 01:00:37 и 01:11:14 соответственно. Всего участвовало в "ЗаБег.РФ" примерно 8 тысяч человек.



Мэр назвал данный полумарафон большим событием для всей России. Он напомнил, что этот турнир в 2020-м и 2021 году установил два рекорда Гиннесса как мероприятие, объединившее самое большое количество городов одновременно.



В этот раз, по словам Собянина, "ЗаБег.РФ" организован уже в 9-й раз. Полумарафон одновременно начался во всех российских регионах – от Камчатки до Калининграда. В Москве, как сообщил мэр, забеги будут проводиться весь день. В них, по предварительным подсчетам, примет участие примерно 40 тысяч человек, что может стать рекордом.



Собянин также заявил, что помимо полумарафона участники могут преодолеть на выбор еще три дистанции: 1, 5 и 10 километров. Старт и финиш находятся на Васильевском спуске, а маршруты проходят по знаковым местам столицы.

Между тем в спортинг-клубе "Румянцево" 24–25 мая пройдет финал Кубка мэра Москвы по стендовой стрельбе. В турнире примут участие 258 спортсменов – от юниоров до профессионалов.

Дети смогут принять участие в отдельной программе, которая предусматривает игры и мастер-классы, а болельщиков приглашают на роспись экосумок, создание фоторамок с сухоцветами и обучение слэклайну. Для любителей адреналина подготовили испытания по метанию топора, стрельбе из лука и пневматики, лазертагу и забиванию гвоздей на скорость.

