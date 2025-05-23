Ряд улиц и набережных перекроют в центре Москвы из-за полумарафона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько улиц и набережных перекроют в центре Москвы из-за проведения полумарафона "ЗаБег.РФ". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Автомобилистам уже с 00:01 четверга, 22 мая, нельзя проехать по участку площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста. Ограничения действуют до 06:00 воскресенья, 25 мая.

С 20:00 пятницы, 23 мая, до 06:00 воскресенья, 25 мая, движения нет на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварки. Также до 05:00 субботы, 24 мая, закрыты пять полос движения на Большом Москворецком мосту от Софийской набережной до Москворецкой улицы.

При этом больше всего ограничений в движении будет в день проведения полумарафона, 24 мая. С 05:00 до 21:00 водители транспортных средств не проедут по Большому Москворецкому мосту, улице Варварке на участке от Старой площади до Большого Москворецкого моста и по проезду от улицы Ильинки до Варварки.

С 08:00 до 14:30 для транспорта будет закрыт Малый Москворецкий мост от Лубочного переулка до Кадашевской набережной, а с 08:00 до 15:00 – улица Большая Ордынка от Кадашевской набережной до Житной улицы.

С 08:00 до 15:30 движение перекроют по Большой Полянке от Погорельского переулка до Житной улицы и по Житной улице от Пятницкой до Мытной. Также его не будет на Мытной улице.

С 08:00 до 16:00 запрет на движение транспорта будет действовать на участке Садового кольца от дома № 20 на Валовой улице до дома № 15 на Новинском бульваре, на дублере внешней стороны Новинского бульвара от Нового Арбата до Смоленской площади и на съезде с улицы Остоженки в сторону Зубовского бульвара.

С 08:30 до 13:30 ограничения введут на Смоленской улице от Садового кольца до Бородинского моста, а с 09:00 до 13:30 – на Смоленской, Фрунзенской, Ростовской, Саввинской набережных.

С 09:00 до 16:00 автомобилистам нельзя будет проехать в Крымском проезде от Зубовского бульвара до Фрунзенской набережной, с 09:00 до 19:30 – на Кремлевской набережной от Пречистенской набережной до Москворецкой и на Пречистенской набережной от Крымского моста до Кремлевской набережной. С 09:00 до 20:30 ограничения начнут работать на Москворецкой набережной от Кремлевской набережной до Китайгородского проезда.

Вместе с тем с 00:01 субботы, 24 мая, до окончания мероприятия на всех участках нельзя припарковаться.

При этом двустороннее движение будет введено с 00:01 до 15:00 24 мая в 1, 2, 3-м Кадашевских переулках, 1-м Казачьем переулке и Большом Толмачевском переулке. С 08:00 до 15:00 машины смогут проехать по правому повороту с дублера внутренней стороны Садового кольца на Пятницкую улицу.

В связи с ограничениями горожанам рекомендуется использовать для поездок метро.

Старт и финиш полумарафона запланированы на площади Васильевский Спуск. Участники смогут на выбор пробежать дистанции 1, 5, 10 и 21,1 километра. Во время забега они увидят Кремль, храм Христа Спасителя, МИД и другие столичные достопримечательности.

