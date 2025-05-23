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23 мая, 17:42

Транспорт

Москвичей призвали пересесть на метро 24 мая из-за полумарафона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 24 мая, в центре Москвы будет закрыт ряд набережных в связи с проведением полумарафона "ЗаБег.РФ". Горожанам рекомендуется использовать для поездок метро, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве напомнили, что нельзя будет проехать по Смоленской, Фрунзенской, Ростовской, Саввинской, Пречистенской, Новодевичьей, Кремлевской и Москворецкой набережным. Помимо этого, движения не будет:

  • на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста;
  • на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварка;
  • на Большом Москворецком мосту, Варварке, а также в проезде от Ильинки до Варварки;
  • на Малом Москворецком мосту;
  • на улицах Большой Ордынке, Большой Полянке, Житной и Мытной;
  • на Садовом кольце от дома № 20 по Валовой улице до дома № 15 на Новинском бульваре;
  • на дублере внешней стороны Новинского бульвара от улицы Новый Арбат до Смоленской площади;
  • на съездах с Остоженки в сторону Зубовского бульвара;
  • на Смоленской улице и в Крымском проезде.

Кроме того, на всех участках временных ограничений запрещена парковка – с 00:01 субботы, 24 мая, до окончания мероприятия.

Старт и финиш полумарафона запланированы на площади Васильевский Спуск. Участники смогут на выбор пробежать дистанции 1, 5, 10 и 21,1 километра. Во время забега они увидят Кремль, храм Христа Спасителя, МИД и другие столичные достопримечательности.

Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" стартует в Москве 24 мая

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