Выход № 2 на станции "Рижская" в Москве закрылся с 20 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Выход № 2 на станции "Рижская" Калужско-Рижской и Большой кольцевой линии закрыт, передает Дептранс Москвы в своем телеграм-канал.

По данным ведомства, ограничения связаны со строительством трамвайного кольца. Пассажиров просят пользоваться другими выходами и обходить через подземный переход.

Кроме того, с 17 мая в центре Москвы временно изменилась схема движения трамваев. Теперь нельзя проехать на трамвае от Павелецкого вокзала до метро "Чистые пруды". Из-за этого рельсовый транспорт пойдет по другим маршрутам.

Трамваи маршрута № 3 следуют от метро "Чертановская" через Павелецкий вокзал до метро "Пролетарская". При этом маршруты № 39 и А объединены в единый маршрут № 39+А.

Ограничения связаны со строительством новой трамвайной линии по проспекту Академика Сахарова. У метро "Чистые пруды" начинается присоединение нового участка к существующим путям.