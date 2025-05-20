Овечкин был замечен в казино в США в компании одноклубника Макмайкла

Фото: reddit.com/No-Lion-1400

Опубликовано фото, на котором капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин замечен с одноклубником Коннором Макмайклом в казино, расположенном в пригороде американского штата Вашингтон. Об этом сообщает RMNB.

Пользователь соцсети Reddit, который сфотографировал российского хоккеиста в казино, заявил, что к капитану "Вашингтон Кэпиталз" никто не подходил, так как то место, где сидел спортсмен, было огорожено. Кроме того, рядом находилось много охраны.

Ранее Овечкин стал лучшим россиянином за всю историю НХЛ по числу голов в большинстве, которые были забиты в рамках матчей Кубка Стенли. Рекорд был побит в ходе стартового матча в серии плей-офф против команды "Монреаль Канадиенс". В конце первого периода хоккеист забил 29-ю шайбу при численном преимуществе.

Между тем "Вашингтон Кэпиталз" в матче с "Каролиной Харрикейнз" установил антирекорд XXI века по числу бросков по воротам в плей-офф НХЛ. За встречу хоккеисты "Кэпиталз" бросили по воротам 14 раз, в то время как игроки "Каролины" нанесли 33 броска в створ.

