ХК "Вашгинтон" установил антирекорд XXI века по числу бросков в плей-офф НХЛ

Фото: ТАСС/AP/Nick Wass

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" в матче с "Каролиной Харрикейнз" установил антирекорд XXI века по числу бросков по воротам в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает "Газета.ру".

Игра прошла на домашнем льду столичной команды и завершилась поражением хозяев встречи. В дополнительное время "Вашингтон" пропустил шайбу, после чего счет на табло стал 1:2.

В составе гостей арены голами отметились Логан Стэнковен и Джейккоб Славин. У столичной команды единственную шайбу забросил белорусский хоккеист Алексей Протас. Для него этот гол оказался первым в плей-офф за всю карьеру в НХЛ.

За встречу хоккеисты "Кэпиталз" бросили по воротам 14 раз, в то время как игроки "Каролины" нанесли 33 броска в створ. Этот результат стал самым плохим в лиге за XXI век.

"Вашингтон" занял второе место в НХЛ по минимальному количеству бросков в основное время домашней игры плей-офф, которая завершилась в овертайме. Худший результат принадлежит "Чикаго Блэкхоукс", чьи игроки в 1978 году нанесли 12 бросков по воротам "Бостон Брюинз" на домашней арене.

По итогам встречи "Харрикейнз" одержали первую победу в серии. Для прохода в следующий раунд плей-офф команде необходимо выиграть четыре матча. В следующий раз команды встретятся 9 мая в 02:00 по московскому времени.

Ранее тренер Владимир Плющев оценил шансы "Вашингтона" и нападающего клуба Александра Овечкина на Кубок Стэнли в текущем сезоне. По его словам, команда "замахнулась" на победу в плей-офф и она претендует на кубок. Также тренер отметил, что болельщикам будет приятно, если Овечкин завоюет награду.