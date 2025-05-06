Тренер Плющев: Овечкин может получить Кубок Стэнли в этом сезоне

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Отечественный тренер Владимир Плющев оценил шансы "Вашингтон Кэпиталз" и нападающего клуба Александра Овечкина на Кубок Стэнли в этом сезоне, заявив, что команда показывает хороший уровень игры. Его слова приводит "Газета.ру".

"Вашингтон" в этом сезоне, однозначно, замахнулся на Кубок Стэнли, поэтому говорить, что у них больше или меньше шансов <…> Они претендуют", – отметил тренер.

По словам Плющева, болельщикам будет приятно, если Овечкин завоюет Кубок.

Российский хоккеист стал лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросив свою 895-ю шайбу в регулярных сезонах лиги в начале апреля.

Он обошел рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого было 894 шайбы. Голы Овечкина вошли в десятку лучших моментов завершившегося регулярного чемпионата НХЛ.

Кроме того, он стал лучшим россиянином за всю историю НХЛ по числу голов в большинстве, которые были забиты в рамках матчей Кубка Стенли.

Рекорд был побит в ходе стартового матча в серии плей-офф против команды "Монреаль Канадиенс". В конце первого периода хоккеист забил 29-ю шайбу при численном преимуществе.

