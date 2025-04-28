Российский хоккеист Демидов набрал первые очки в плей-офф НХЛ

Фото: ТАСС/АР/Graham Hughes

Российский нападающий, новичок клуба "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов набрал первые очки в карьере в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в матче против "Вашингтон Кэпиталз", передает ТАСС.

Домашняя игра "Монреаля" завершилась со счетом 5:2 в пользу "Вашингтона".

По ходу игры Демидов совершил две результативные передачи, которые привели к обоим голам "Канадиенс". Две шайбы хоккеисты "Монреаля" забросили в большинстве: отличились Юрай Слафковски и Коул Кофилд. При этом второй гол был забит после удаления Александра Овечкина.

Тем временем в составе столичной команды голы забили Дилан Строум, Брэндон Дьюхейм, Эндрю Манджапане и Том Уилсон.

Заработав первые очки в плей-офф, Демидов (19 лет 138 дней) стал вторым самым молодым игроком "Монреаля" по этому показателю. Его смог обойти только Александр Гальченюк, который в 2013 году набрал первые очки в возрасте 19 лет и 84 дней.

Кроме того, Демидов стал первым молодым игроком в истории клуба, который набрал более одного очка.

"Монреаль" объявил о подписании трехлетнего контракта с россиянином 8 апреля. Демидов был выбран "Канадиенс" в первом раунде драфта НХЛ, на 5-м месте.

Известно, что авиарейс хоккеиста из Стамбула в Торонто оказался самым отслеживаемым в мире. За бортом спортсмена одновременно следили свыше 2,3 тысячи человек.

В дебютной встрече против "Чикаго Блэкхокс" он смог заработать первые 2 очка, отдав голевой пас и забросив свою первую шайбу в НХЛ.