Авиарейс новичка "Монреаля" Демидова в Торонто стал самым отслеживаемым в мире

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Рейс российского хоккеиста Ивана Демидова из Стамбула в Торонто оказался самым отслеживаемым в мире, следует из данных портала мониторинга воздушных судов Flightradar.

Всего за бортом спортсмена одновременно следили свыше 2,3 тысячи человек, что является рекордным показателем в мире.

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" 8 апреля объявил о подписании трехлетнего контракта с россиянином. Демидов был выбран "Канадиенс" в первом раунде драфта НХЛ, на 5-м месте.

В текущем сезоне КХЛ Демидов в составе петербургского СКА забросил 19 шайб и отдал 30 передач. Он также становился лучшим новичком месяца в КХЛ, получая эту награду в сентябре, декабре и январе.