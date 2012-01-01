Ротенберг заявил, что гордится дебютом Ивана Демидова в НХЛ

В ночь на 15 апреля 19-летний нападающий Иван Демидов забил гол и отдал голевую передачу в дебютной игре за "Монреаль Канадиенс" в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Весь матч арена буквально ревела после каждого касания шайбы россиянином, а эксперты и журналисты не скрывали восторга от увиденного. О бурной реакции на перформанс Демидова расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Демидовмания"

Ажиотаж вокруг Ивана Демидова в Северной Америке начался еще в июне 2024 года, когда "Монреаль Канадиенс" выбрали россиянина под пятым номером на драфте в НХЛ. После этого нападающий вернулся в СКА, однако боссы канадского клуба постоянно держали связь с руководством команды из Санкт-Петербурга и самим хоккеистом.

По итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона – 2024–2025 Демидов стал лучшим бомбардиром СКА, забив 19 голов и отдав 30 передач. После вылета "армейцев" в первом раунде Кубка Гагарина по итогам серии с московским "Динамо" Иван 8 апреля подписал трехлетний контракт новичка с "Монреалем". Об этом событии фанатам "Канадиенс" объявили по ходу одного из домашних матчей, после чего местная арена буквально взорвалась от восторга.

Самолет, на котором Демидов прилетел в Канаду 11 апреля, стал в тот день самым отслеживаемым в Сети. В аэропорту Ивана встречали десятки фанатов, скандировавших имя россиянина, а обстановку в самом Монреале на фоне трансфера журналист Стивен Эллис назвал "Демидовманией".

И 19-летний вундеркинд отплатил болельщикам уже в дебютной игре против "Чикаго Блэкхокс". Публика стоя аплодировала россиянину во время круга новичка и бурно отмечала его первое результативное действие: Демидову хватило всего 75 секунд игрового времени в НХЛ, чтобы оформить конфетный голевой пас на Алекса Ньюхука – дело было на 6-й минуте встречи. А на 14-й партнеры Демидова по третьему звену соорудили гибридный проброс, Иван поймал отскок от борта прямо у ворот, переложил шайбу с одной руки на другую и вкатил в створ свою первую шайбу в НХЛ.

Имя россиянина стоя выкрикивала почти 21 тысяча болельщиков на трибунах.





Иван Демидов нападающий "Монреаль Канадиенс" Безумие. Я чувствую, что фанаты меня любят, и это круто. Да, это потрясающе.

Демидов стал самым молодым игроком "Монреаля" в XXI веке и вторым за более чем 115-летнюю историю клуба, кому удалось оформить 1+1 в дебютной встрече. Кроме того, он лишь 8-й игрок в возрасте до 20 лет в истории НХЛ с двумя очками в дебютном периоде. В итоге "Канадиенс" хоть и проиграли "Чикаго" 3:4 по буллитам, россиянина признали первой звездой матча и третьей звездой всего игрового дня в лиге.

"Голливудский сценарий"

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги восторженно отреагировала на дебютный гол Ивана Демидова, назвав его "особенным мальчишкой". А в соцсетях "Монреаля" 19-летнего россиянина охарактеризовали не иначе, как "волшебника". Не скрывал эмоций и главный тренер "Канадиенс" Мартен Сан-Луи, чей комментарий опубликовала пресс-служба НХЛ.





Мартен Сан-Луи главный тренер "Монреаль Канадиенс" Это было элитное исполнение с обманным движением с перекладыванием шайбы на неудобную руку. Это было действительно здорово.

В восторге и одноклубники Демидова. К примеру, нападающий "Монреаля" Коул Кофилд в беседе с местными СМИ подчеркнул важную роль Ивана в поединке с "Чикаго".

"Он провел хорошую игру, нам повезло с ним. У него была мощная энергия, и он сыграл важную роль в матче", – заявил Кофилд.

Местная франкоязычная телекомпания TVA Sports вообще назвала Ивана Демидова "полубогом" и отметила, что он поучаствовал в большинстве хороших атак своей новой команды. А журналист Chicago Sun-Times Бен Поуп и вовсе сравнил атмосферу на арене с той, что была во время погони нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

"Болельщики взрываются в ожидании каждый раз, когда Демидов касается шайбы в зоне атаки", – поделился журналист на своей странице в X.

Агент хоккеиста Дэн Мильштейн, в свою очередь, рассказал в соцсетях, что очень гордится своим клиентом.

"Лучшего голливудского сценария не написать", – написал он.

В России, само собой, тоже следили за дебютом Демидова. В частности, главный тренер СКА Роман Ротенберг похвалил бывшего подопечного за столь яркий перформанс.





Роман Ротенберг главный тренер СКА Ваня, мы тобой гордимся! Только вперед!

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в беседе с ТАСС посоветовал молодому россиянину выкладываться в каждом игровом отрезке на 100%, иначе милость местной публики сменится на гнев.

"19 лет – это возраст мужчины, и если он сейчас не справится с этим давлением, то он не справится с ним никогда. Да, Монреаль – это город, где тебя или будут бесконечно любить, если ты будешь хорошо играть в каждом игровом отрезке, или ненавидеть, если у тебя большая перспектива, а ты играешь спустя рукава", – сказал Фетисов.

Отреагировал на выступление Демидова и спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев: в своем телеграм-канале он назвал игру Ивана "отличным дебютом". Также, по его словам, он всегда верил, что молодой хоккеист далеко пойдет.