Два гола Овечкина вошли в десятку лучших моментов чемпионата НХЛ

Фото: ТАСС/АР/Mark Schiefelbein

Два гола нападающего клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина вошли в десятку лучших моментов завершившегося регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Как отмечается, речь идет о шайбе, заброшенной в ворота "Чикаго" 5 апреля, после которой хоккеист сравнялся с рекордом Уэйна Гретцки, а также гол в матче с "Нью-Йорк Айлендерс" 6 апреля, когда Овечкин побил достижение канадца.

После того, как Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах лиги, хоккеист поблагодарил россиян за поддержку на пути к этому достижению. По его словам, он даже не мог представить себе, что достигнет звания лучшего снайпера НХЛ.

С рекордом спортсмена поздравили как сам Гретцки, так и другие спортсмены, в числе которых были баскетболист Майкл Джордан, хоккеисты Сидни Кросби и Мартин Бродер. В честь достижения россиянину вручили золотую клюшку и наручные часы.

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что этим рекордом Овечкин обошел легендарных мастеров, и напомнил о других победах россиянина на мировых и национальных турнирах, которые вошли в историю отечественной школы хоккея.

Кроме того, мэр Вашингтона Мюриэл Боузер утвердила 11 апреля днем Овечкина, отметив, что жители столицы США объединились как болельщики местной команды и как поклонники спортсмена.

