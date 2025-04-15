Metaratings: Овечкин заработал больше всех за карьеру хоккеиста

Фото: ТАСС/АР/Nick Wass

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заработал больше всех за всю историю хоккея. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Metaratings.

По данным издания, россиянин заработал за свою карьеру 161,7 миллиона долларов. Также в тройку лидеров вошли канадец Сидни Кросби из "Питтсбурга" (155,8 миллиона) и его одноклубник, россиянин Евгений Малкин (146,8 миллиона).

По словам источника, Овечкин сможет заработать еще 9 миллионов долларов, а всего за карьеру его доход увеличится как минимум до 170,1 миллиона.

Овечкину удалось поставить рекорд 6 апреля в матче против "Нью-Йорк Айлендерс". Тогда он забил свою 895-ю шайбу и обошел предыдущий результат, принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого было 894 шайбы.

Кроме того, российский хоккеист допустил, что может забросить 900-ю шайбу в НХЛ уже в текущем сезоне.

