Овечкин подчеркнул, что был бы горд вновь сыграть за РФ на Олимпиаде

Фото: ТАСС/АР/Frank Franklin II

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин заявил, что был бы горд вновь выступить за Россию на зимней Олимпиаде.

"Для каждого это честь – войти в сборную, представлять свою Родину. Поэтому если представится такая возможность, то конечно", – цитирует хоккеиста ТАСС.

Овечкин добавил, что вопрос о составе сборной лучше задавать главному тренеру.

Кроме того, отметил спортсмен, решение вопроса о возобновлении российского участия в Играх зависит от Международного олимпийского комитета (МОК).

Между тем не исключено, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде в 2026 году. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее заявил, что наиболее вероятным выглядит участие в ОИ российских бобслеистов и лыжников.

Также сообщалось, что представители РФ смогут принять участие в Олимпиаде 2026 года в рамках выступлений ски-альпинистов. Кроме того, продолжаются переговоры о возвращении россиян в фигурное катание, шорт-трек, конькобежный спорт и другие виды соревнований. Тем не менее выступать атлетам придется в нейтральном статусе.